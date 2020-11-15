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حقوق الإنسان تلقي باللائمة على الحكومة لتأخر نتائج التحقيق في أحداث تشرين

Category: سیاسة

Date: 2020-11-15T06:07:37+0000
حقوق الإنسان تلقي باللائمة على الحكومة لتأخر نتائج التحقيق في أحداث تشرين

شفق نيوز/ بينت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، يوم الأحد، أن نتائج التحقيق في الأحداث المرافقة لتظاهرات تشرين 2019 لم تعلن إلى الآن، ملقية باللائمة على الحكومة العراقية.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الان رغم مرور فترة طويلة على بدء اللجان التحقيقية والمشكلة من قبل الحكومة".                               

واضاف ان "عملية جبر الضرر للشهداء والجرحى وعوائلهم تقتضي الانصاف بتقديم الجناة للعدالة وتعويض الضحايا بشكل كامل عما لحقهم من اضرار بسبب استخدام العنف المفرط".                                                     

ودعا العزاوي "كافة عوائل الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية بتقديم بلاغات او شكاوى لدى مكاتب المفوضية لغرض توثيقها و احالتها الى محكمة حقوق الإنسان".

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