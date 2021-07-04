سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقوق الإنسان تعد سوء تجهيز الكهرباء انتهاكاً: على الحكومة تعويض المواطنين مادياً

Category: سیاسة

Date: 2021-07-04T14:50:14+0000
حقوق الإنسان تعد سوء تجهيز الكهرباء انتهاكاً: على الحكومة تعويض المواطنين مادياً

شفق نيوز/ قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الاحد، إن انقطاع الكهرباء المستمر يقتضي على الحكومة تعويض المواطنيين مادياً ومعنوياً عما لحقهم من ضرر.

وأوضح الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكهرباء تعد من الخدمات الاساسية للمواطن وان التلكؤ في تجهيزها من قبل وزارة الكهرباء يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن الاساسية".

وإضاف الغراوي ان "ملايين المواطنين والعوائل تأثروا كثيرا بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك تعرضت مهن تعتمد على الكهرباء الى خسائر بالمليارات، اضافة الى تأثر الطلبة والاطفال وكبار السن بهذا الانقطاع الذي يتزامن مع ارتفاع هائل لدرجات الحرارة".

وتابع، "اننا نطالب الحكومة بتعويض كافة المواطنيين ماديا ومعنويا عما لحقهم من اضرار بسبب انقطاع الكهرباء".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، تقدم مواطن من اهالي قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الكهرباء المستقيل بسبب عدم التزامهم أمام الشعب بتوفير الخدمات.

وذكر المواطن بحسب وثيقة تداولها ناشطون أنه تعرض للضرر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مطالبا بتحقيق العدالة وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف الخاصة بالدعوى.

related

بعد استقالة حنتوش.. تكليف "كاك أحمد" بصلاحيات إدارة وزارة الكهرباء

Date: 2021-06-30 11:44:25
بعد استقالة حنتوش.. تكليف "كاك أحمد" بصلاحيات إدارة وزارة الكهرباء

بعد الانطفاء التام .. الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء

Date: 2021-07-02 12:24:44
بعد الانطفاء التام .. الكاظمي يقيل ويعاقب مسؤولين في وزارة الكهرباء

عبد المهدي يتحدث عن دور عراقي لانهاء التوتر في المنطقة

Date: 2019-06-11 19:13:31
عبد المهدي يتحدث عن دور عراقي لانهاء التوتر في المنطقة

الطاقة النيابية تكشف سبب إطفاء خط الكهرباء الإيراني

Date: 2021-07-04 15:24:21
الطاقة النيابية تكشف سبب إطفاء خط الكهرباء الإيراني

البرلمان العراقي يحسمها: استثناؤنا من استيراد الغاز والكهرباء الايراني "دائمي"

Date: 2019-08-06 13:33:34
البرلمان العراقي يحسمها: استثناؤنا من استيراد الغاز والكهرباء الايراني "دائمي"

حقوق الإنسان تلقي باللائمة على الحكومة لتأخر نتائج التحقيق في أحداث تشرين

Date: 2020-11-15 06:07:37
حقوق الإنسان تلقي باللائمة على الحكومة لتأخر نتائج التحقيق في أحداث تشرين

هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

Date: 2019-10-06 09:51:57
هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

حقوق الإنسان ترفض "تعدي" الحكومة على قوت المواطنين وتُشكك بإمكانياتها

Date: 2020-12-21 13:33:34
حقوق الإنسان ترفض "تعدي" الحكومة على قوت المواطنين وتُشكك بإمكانياتها