حقوق الإنسان تعد سوء تجهيز الكهرباء انتهاكاً: على الحكومة تعويض المواطنين مادياً

شفق نيوز/ قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الاحد، إن انقطاع الكهرباء المستمر يقتضي على الحكومة تعويض المواطنيين مادياً ومعنوياً عما لحقهم من ضرر.

وأوضح الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكهرباء تعد من الخدمات الاساسية للمواطن وان التلكؤ في تجهيزها من قبل وزارة الكهرباء يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن الاساسية".

وإضاف الغراوي ان "ملايين المواطنين والعوائل تأثروا كثيرا بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك تعرضت مهن تعتمد على الكهرباء الى خسائر بالمليارات، اضافة الى تأثر الطلبة والاطفال وكبار السن بهذا الانقطاع الذي يتزامن مع ارتفاع هائل لدرجات الحرارة".

وتابع، "اننا نطالب الحكومة بتعويض كافة المواطنيين ماديا ومعنويا عما لحقهم من اضرار بسبب انقطاع الكهرباء".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، تقدم مواطن من اهالي قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الكهرباء المستقيل بسبب عدم التزامهم أمام الشعب بتوفير الخدمات.

وذكر المواطن بحسب وثيقة تداولها ناشطون أنه تعرض للضرر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مطالبا بتحقيق العدالة وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف الخاصة بالدعوى.