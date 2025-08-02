حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية

شفق نيوز- بغداد

كشفت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، يوم السبت، عن إجراء لجنتها تغييرات وتعديلات على مواد قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وقالت الزاير، لوكالة شفق نيوز، إن "التغييرات التي أُجريت من قبل اللجنة تهدف إلى حماية المتظاهرين وحق التعبير عن الرأي".

وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على القانون تسهم في الحد من سلوكيات الحكومة، وتوفر الحماية اللازمة للمتظاهرين"، مشيرة إلى أن "القانون يكفل حرية التعبير ويوفر الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية".

وتابعت الزاير، حديثها بالقول: "لا يوجد أي تخوف من قانون حرية التعبير عن الرأي، وأن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ ومراقبة الإجراءات التي ستصدر من قبل الحكومة بعد إقرار القانون في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية".

وكانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قد اتهمت، في وقت سابق ،مجلس النواب بـ "التعمد" بعدم نشر مشروع القانون، الذي تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة لمناقشته.

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير اسمه، للحفاظ على حرية التعبير.