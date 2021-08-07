‏حقوق الإنسان النيابية تنتقد الحكومة وتكشف سبب هجرة العراقيين

شفق نيوز/ انتقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، يوم السبت، عدم نجاح الحكومة الاتحادية بتوفير فرص عمل للشباب مما يدفعهم الى الهجرة خارج العراق، مؤكدة انها تراقب بقلق وضع العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

وقال عضو اللجنة قصي الشبكي، لوكالة شفق نيوز، إن "نتابع بقلق هجرة الشباب إلى أوروبا وغيرها من الدول، وبالأخص ما يجري للعراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا".

وأكد أن "السبب الرئيسي لهجرة الشباب هي البطالة وعدم وجود فرص عمل لذلك يضطرون الى البحث عما يؤمن معيشتهم خارج العراق"، معتبرا ذلك "أهم مأخذ على الحكومة لأنها لم توفر فرص عمل للشباب".

وطالب الشبكي، الحكومة بـ"التدخل العاجل وإنقاذ هؤلاء الشباب العالقين في بيلاروسيا"، داعياً البرلمان والحكومة الى "معالجة هذا الملف في الفترة المقبلة وإيجاد فرص عمل من خلال تنشيط القطاع الخاص والزراعة والقطاعات الاخرى للحد من البطالة والهجرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية، عن عدد من التدابير الكفيلة بضمان عودة العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، طوعاً إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سفارة جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية تعلن عن تواجد وفدها القنصلي في العاصمة البيلاروسية مينسك من أجل المباشرة باصدار جوازات مرور للمواطنين العالقين في بيلاروسيا، وتسهيل عودتهم إلى العراق".