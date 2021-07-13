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حقوق الانسان النيابية عن فاجعة ذي قار: ستكون لنا اليوم كلمة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-13T09:06:13+0000
حقوق الانسان النيابية عن فاجعة ذي قار: ستكون لنا اليوم كلمة

شفق نيوز/ تعهدت لجنة حقوق النيابية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، باعلان "كلمة حق" تحت قبة المجلس تعليقاً على فاجعة احتراق مستشفى عزل مرضى كورونا في ذي قار جنوبي العراق.

وقالت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب، لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة الاتحادية تقديم المقصرين والمتسببين بفاجعة حريق مستشفى الامام الحسين الى العدالة لنيل اقصى العقوبات أو تقديم استقالتها وترحل".

وأضافت رجب أن "ماحدث ويحدث من فواجع واحدة تلو الأخرى في مدينة الناصرية وبقية المدن دليلاً واضحاً على فشل الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها".

وعدت رجب، هذه الاحداث "ناتجة عن تقصير طويل الأمد"، مؤكدة أنها "خرق واضح لحقوق الانسان".

وشددت رجب أن "كلمة حق ستكون لنا اليوم تحت قبة بيت الشعب العراقي المظلوم".

وقرررئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تحويل جلسة المجلس المقرر عقدها، اليوم الثلاثاء، "لتدارس الخيارات" بشأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي في ذي قار.

والتهم حريق هائل، ليلة امس 12 تموز 2021،  مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

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