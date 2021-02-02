سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقوق الانسان النيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون حرية التعبير

Category: سیاسة

Date: 2021-02-02T11:10:17+0000
حقوق الانسان النيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون حرية التعبير

شفق نيوز/ عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً مع ثلاث لجان نيابية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس لجنة حقوق الإنسان أرشد الصالحي، ترأس اجتماعاً ضم لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والأوقاف والشؤون الدينية، لمناقشة الملاحظات الأخيرة على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه.

وبينت أن المجتمعين ناقشوا فقرات القانون أعلاه وتعديل بعض الفقرات بما يتناسب مع مبادئ الدستور المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وضمان الحقوق والحريات للمواطن.

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، أن القانون سوف يتم عرضه للتصويت قريبا.

related

وثيقة .. كتلة العصائب تطالب بأسماء المفاوضين العراقيين بالحوار الاستراتيجي مع امريكا

Date: 2020-06-06 10:56:08
وثيقة .. كتلة العصائب تطالب بأسماء المفاوضين العراقيين بالحوار الاستراتيجي مع امريكا

تحذير برلماني من افلاس العراق خلال 6 أشهر

Date: 2020-10-03 06:11:21
تحذير برلماني من افلاس العراق خلال 6 أشهر

مجلس الأمن الوطني يعقد جلسة طارئة ويوجه رسالة للاعلام

Date: 2019-10-02 18:30:05
مجلس الأمن الوطني يعقد جلسة طارئة ويوجه رسالة للاعلام

تحديد موعد نهائي لاستلام مقترحات بشأن الدوائر الانتخابية

Date: 2020-09-07 20:31:33
تحديد موعد نهائي لاستلام مقترحات بشأن الدوائر الانتخابية

توضيح من البرلمان حول خلاف الحلبوسي والحداد

Date: 2020-11-13 13:12:00
توضيح من البرلمان حول خلاف الحلبوسي والحداد

مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

Date: 2020-07-02 14:16:15
مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

وسط تهديدات.. حراك في أروقة البرلمان لتمرير قانون مثير للجدل

Date: 2020-10-24 10:38:48
وسط تهديدات.. حراك في أروقة البرلمان لتمرير قانون مثير للجدل

وثيقة .. رئاسة البرلمان تطالب رئاسة الجمهورية باحصائية لمستشاريها ورواتبهم

Date: 2020-12-13 11:01:48
وثيقة .. رئاسة البرلمان تطالب رئاسة الجمهورية باحصائية لمستشاريها ورواتبهم