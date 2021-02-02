حقوق الانسان النيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون حرية التعبير

شفق نيوز/ عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً مع ثلاث لجان نيابية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس لجنة حقوق الإنسان أرشد الصالحي، ترأس اجتماعاً ضم لجان الأمن والدفاع، والقانونية، والأوقاف والشؤون الدينية، لمناقشة الملاحظات الأخيرة على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي قبل عرضه على البرلمان للتصويت عليه.

وبينت أن المجتمعين ناقشوا فقرات القانون أعلاه وتعديل بعض الفقرات بما يتناسب مع مبادئ الدستور المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وضمان الحقوق والحريات للمواطن.

وأكدت اللجنة، بحسب البيان، أن القانون سوف يتم عرضه للتصويت قريبا.