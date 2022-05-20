سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حقل الغراف النفطي يثير خلافاً بين مسؤولي ذي قار ومطالبات بتدخل المحافظ

Category: سیاسة

Date: 2022-05-20T16:36:39+0000
حقل الغراف النفطي يثير خلافاً بين مسؤولي ذي قار ومطالبات بتدخل المحافظ

شفق نيوز/ أثار حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، خلافاً بين قائممقام قضاء الغراف والنائب عن مناطق شمال ذي قار كاظم الفياض.

وحذر الفياض في كتاب رسمي وجهه الى محافظ ذي قار، قائممقامية قضاء الغراف من "تجاوز صلاحياتها الادارية والتعدي على حصص مدن شمال ذي قار من مبالغ المنافع الاجتماعية الخاصة بحقل الغراف النفطي الواقع في قضاء الرفاعي".

وطلب الفياض من محافظ ذي قار "منع قائممقام قضاء الغراف من التجاوز على صلاحياته، واصفا طلبه بمحاولة تمويه للحكومة المركزية مستغلا تشابه الأسماء في مخاطبته للأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي يطالب فيها بتخصيص مبالغ مالية من ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية من حقل الغراف النفطي لمدينته".

وأشار إلى أن "ما قام به قائممقام قضاء الغراف هو استهانة بحقوق 500 ألف نسمة يمثلون مدن (الرفاعي- قلعة سكر-النصر-الفجر - ميسلون) ، مهددا باللجوء الى المحاكم الادارية في حال استمرار قائممقام الغراف بمطالبته غير المشروعة".

related

"اتفاق مكتوب" بين نواب ذي قار ومعتصميها لدعم المشاريع وتوفير التعيينات

Date: 2022-03-07 17:57:59
"اتفاق مكتوب" بين نواب ذي قار ومعتصميها لدعم المشاريع وتوفير التعيينات

الكاظمي يشكل مجلسا استشاريا لمحافظ ذي قار من اساتذة وشيوخ عشائر

Date: 2021-03-02 13:27:29
الكاظمي يشكل مجلسا استشاريا لمحافظ ذي قار من اساتذة وشيوخ عشائر

‏استقالة قائممقام قضاء في محافظة ذي قار

Date: 2019-12-01 12:13:57
‏استقالة قائممقام قضاء في محافظة ذي قار

ذي قار تعلن موافقة الكاظمي على تعيين 185 خريجاً بأجر يومي في النفط

Date: 2021-07-11 16:54:21
ذي قار تعلن موافقة الكاظمي على تعيين 185 خريجاً بأجر يومي في النفط

مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

Date: 2020-11-30 08:32:06
مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

قائممقام الرفاعي المقال يصعّد ضد الأسدي: نرفض توليك المنصب واحترمْ رأي الشارع

Date: 2021-03-27 14:34:54
قائممقام الرفاعي المقال يصعّد ضد الأسدي: نرفض توليك المنصب واحترمْ رأي الشارع

أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

Date: 2021-02-26 17:19:11
أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

تطورات جديدة.. أوامر قضائية بنقل دعاوى "الوائلي" من ذي قار لبغداد

Date: 2021-05-06 10:36:48
تطورات جديدة.. أوامر قضائية بنقل دعاوى "الوائلي" من ذي قار لبغداد