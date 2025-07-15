"حظر اللحية".. سؤال نيابي لمديرة بوزارة عراقية: ما علاقتها بداعش والميليشيات؟

شفق نيوز- بغداد

أعلن النائب علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، توجيه سؤال نيابي إلى مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، لمى هاشم، على خلفية منع إطلاق اللحية بشكل "ملفت" في أماكن العمل، بذريعة التشبه بـ"داعش أو الميليشيات"، الأمر الذي أثار موجة استهجان.

وأظهرت وثيقة صادرة عن النائب الحيدري، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "نوجه الأسئلة البرلمانية الأتية والذي يقتضى الإجابة عليها خلال (15) يوماً من تاريخ استلام هذا الكتاب استنادا الى المادة (15/ أولأ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".

وتضمنت الأسئلة:

1- ما هو السند القانوني لمثل هذا الكتاب مدار السؤال البرلماني؟

2- ما هو المعيار باعتبار اللحية ملفتة للنظر أو تتضمن التشبه بداعش أو غيره من المليشيات؟

وطالب الحيدري، بضرورة سحب هذا الكتاب وعدم العمل به، كما ان تحديد المظهر اللائق من عدمه يدخل من اختصاص مجلس الوزراء لا ان تنفرد كل وزارة بتحديد المظهر.

وقررت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، بوقت سابق، منع إطلاق اللحية بشكل "ملفت" في أماكن العمل، محذرة من التشبه بـ"داعش أو الميليشيات"، الأمر الذي أثار استهجان نائب.

وجاء في وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، صادرة عن الشركة وموجهة إلى أقسامها وفروعها ومواقعها كافة، تحت عنوان "إعمام"، أنه "بناءً على الذوق العام للوظيفة، تَقرر أن يكون حضور الموظف إلى الدوام الرسمي ضمن المظهر اللائق، وعدم إطلاق اللحية بشكل ملفت والتشبه بداعش أو غيره من الميليشيات".

وأضافت الوثيقة أن "مدير الموقع يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم التبليغ عن مثل هذه الحالات".

وحمل الكتاب الرسمي توقيع مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم حسين.