حضور السوداني واثنين من وزرائه.. إدارة الدولة يجتمع بغياب المالكي (صور)

شفق نيوز/ عقد ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة العراقية يوم الاثنين اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن تحالف ادارة الدولة اجتمع بمكتب مثنى السامرائي وسط العاصمة بغداد، مشيرا الى "حضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، و وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني و رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني من دون حضور المالكي".