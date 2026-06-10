حصر السلاح بيد الدولة.. بدء إجراءات دمج كتائب الإمام علي (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، تسلّم اللجنة المختصة بفك الارتباط والاندماج في صفوف القوات الأمنية الملفات والبيانات الخاصة بمقاتلي وأسلحة ومعدات وعجلات كتائب الإمام علي، تمهيداً لاستكمال إجراءات دمجها وإعادة تنظيمها.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة المشكّلة لفك الارتباط والاندماج تواصل أعمالها تنفيذاً للمنهاج الحكومي المصادق عليه من مجلس النواب.

وأضافت أن رئيس اللجنة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أشرف على تسلّم الملفات والبيانات المتعلقة بالأفراد والأسلحة والمعدات والعجلات التابعة لكتائب الإمام علي، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الكتائب.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي تمهيداً لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم، وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى الخاصة بهذه التشكيلات.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، بما يسهم في تعزيز أمن البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ماضية بحصر السلاح بيد الدولة.

وفوض الإطار التنسيقي رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحفظ المصالح العليا، مع دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.

وتعزز هذا المسار بإعلان التيار الصدري فك ارتباط "سرايا السلام" عنه ودمجها بالدولة، مع دعوات للفصائل للانضواء تحت سلطة الحكومة بعيداً عن الانتماءات الحزبية.

ولاحقاً، باشرت "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" إجراءات تنظيمية شملت تشكيل لجان لجرد الأفراد والأسلحة والآليات، تمهيداً لإعادة التنظيم والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة ودمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.