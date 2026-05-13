حصري.. واشنطن توجه رسالة صارمة للزيدي قبل ساعات من التصويت على حكومته

شفق نيوز- واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، محذّرة من أن تعاملها مع الحكومة المقبلة سيتحدد على أساس موقفها من الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران ودورها داخل مؤسسات الدولة.

وجاء الموقف الأميركي، قبل جلسة يفترض أن يقدّم خلالها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي كابينته الوزارية أو جزءاً منها إلى مجلس النواب للتصويت، وسط خلافات سياسية متصاعدة بشأن ملف السلاح ومشاركة القوى التي تمتلك أجنحة مسلحة في الحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على البرنامج الوزاري وحكومة الزيدي، فيما قالت مصادر قريبة منه إنه لم يحسم بعد بعض الحقائب وما زال يراجع أسماء مرشحين قدمتها الكتل السياسية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة تواصل مراقبة عملية تشكيل الحكومة، وأن واشنطن تبحث عن أفعال لا أقوال، وأن العراق أمام خيار عليه أن يتخذه".

وأضاف أن "ميليشيات إيران الإرهابية يجب ألا يكون لها أي دور في مؤسسات الدولة، كما يجب ألا تُستخدم أموال الحكومة العراقية لدعم هذه الميليشيات بأي شكل من الأشكال".

ويضع التصريح الأميركي ضغوطاً إضافية على الزيدي في الساعات الأخيرة قبل التصويت المرتقب، إذ يحاول تمرير حكومة لا تصطدم بالموقف الأميركي من الفصائل، وفي الوقت نفسه لا تكسر توازنات قوى الإطار التنسيقي التي رشحته لتشكيل الحكومة.

وكانت مصادر سياسية قالت لشفق نيوز إن ملف حصر السلاح صار إحدى أبرز العقد أمام إعلان الكابينة، مع رفض بعض الفصائل تسليم سلاحها أو دمج عناصرها من دون شروط.

وتزامن الموقف الأميركي مع إعلان حركة "صادقون"، الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، أن مشاركتها في حكومة الزيدي ستُبحث بعد مناقشة "ملف حصر السلاح وفق رؤية المرجعية".