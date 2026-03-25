حصري.. واشنطن تلوم بغداد: لم تتعاون معنا لحماية قواتها

شفق نيوز- بغداد

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تركز على حماية أفرادها ومنشآتها في العراق من الهجمات التي تنفذها "ميليشيات مرتبطة بإيران"، مشيراً إلى تكرار الطلب من السلطات العراقية تزويد واشنطن بمعلومات دقيقة حول مواقع قوات الأمن العراقية لتفادي استهدافها.

وقال المسؤول، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة طلبت مراراً خلال الأسابيع الأخيرة من الحكومة العراقية تقديم معلومات عن مواقع انتشار قواتها، بهدف ضمان سلامة القوات التي لا تشارك في الهجمات ضد المصالح الأمريكية"، مبيناً أن "بغداد لم تقدم هذه المعلومات حتى الآن".

وأضاف أن بلاده "مستعدة للعمل مع السلطات العراقية لهزيمة الإرهاب الذي تسعى الميليشيات الموالية لإيران إلى نشره داخل العراق والمنطقة".

ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الآن أي تعليق رسمي على التصريحات الأمريكية.

يأتي ذلك مع تصاعد غير مسبوق للهجمات على المصالح الأمريكية في العراق، إذ استهدفت فصائل عراقية مسلحة تعمل تحت مظلة "المقاومة الإسلامية في العراق"، السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة حرير في أربيل ومواقع قرب مطاري بغداد وأربيل، عبر صواريخ وطائرات مسيّرة، حيث أعلنت انخراطها إلى جانب إيران بعد توسع الحرب في المنطقة.

ولم يقتصر التصعيد على الهجمات التي طالت المصالح الأمريكية، إذ شهدت الفترة نفسها ضربات استهدفت مقاراً ومواقع لفصائل مسلحة داخل العراق منضوية في الحشد الشعبي، وسط تبادل اتهامات بين واشنطن وهذه الجماعات، التي تقول الولايات المتحدة إنها وثيقة الصلة بإيران.

وفي المقابل، سمحت الحكومة العراقية، عبر قرارات صادرة عن المجلس الوزاري للأمن الوطني، للقوات الأمنية بالرد على مصادر النيران والدفاع عن نفسها، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة مفتوحة.