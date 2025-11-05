حصري.. واشنطن ترفض تصريحات السوداني وتنفي "الانسحاب": فككوا الفصائل اولاً

شفق نيوز- واشنطن- مصطفى هاشم

رفضت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز، ربط رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بين نزع سلاح الفصائل ومستقبل التحالف الدولي، ووجهت بدلا من ذلك رسالة شديدة اللهجة تطالب الحكومة العراقية بـ"تفكيك" تلك الفصائل التي وصفتها بـ"الإرهابية".

كما شددت الوزارة على أن ما يجري حاليا "ليس انسحابا" بل "انتقالا" في العلاقة الأمنية، متجاهلة بذلك الشروط التي طرحها السوداني.

وأكدت واشنطن لشفق نيوز أن مواجهة ما سمتها "الميليشيات الموالية لإيران" تبقى واجبا سياديا عراقيا لا يرتبط بمسار وجود القوات الأميركية أو مستقبل التحالف الدولي.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سألت الخارجية الأميركية عما إذا كانت واشنطن تقبل بـ"شرط" السوداني بأن نزع سلاح الفصائل لن ينجح إلا بإنهاء وجود التحالف، وعن رأيها بوصف بعض الفصائل للتحالف بأنه "قوة احتلال".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريح خص به وكالة شفق نيوز، إن واشنطن "تواصل الشعور بالقلق" إزاء الفصائل المتحالفة مع إيران، والتي تضم "منظمات مصنفة إرهابية أجنبية".

وأضاف المتحدث: "نحن نحث الحكومة العراقية على نزع سلاح هذه الميليشيات الموالية لإيران، وتفكيكها وتجريدها من النفوذ، لأنها لا دور لها في حماية أمن العراق، بل تضر بسيادته”.

واتهم المتحدث، هذه الفصائل بـ"الانخراط في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق"، مضيفا أن "أنشطتها الخبيثة المزعزعة للاستقرار تقوض سيادة العراق، وتسرق الموارد العائدة للشعب العراقي، وتعمل ضد المصالح العراقية".

واعتبر أن هذه الفصائل "تعيق علاقات العراق مع الولايات المتحدة والدول المجاورة والمجتمع الدولي الأوسع".

وفيما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية، صحح المتحدث الرواية المتداولة بشكل قاطع.

وردا على الربط بين نزع السلاح والانسحاب، كشف المتحدث عن أن الولايات المتحدة "تمضي في الجدول المتفق عليه لانتقال دور قوات التحالف وإنهاء العمليات القتالية".

غير أنه شدد بشكل واضح، أن "هذا ليس انسحابا، بل انتقال إلى علاقة ثنائية أكثر تقليدية في مجالي الأمن والدبلوماسية".

والاثنين (3 تشرين الثاني الجاري)، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوكالة رويترز، إن العراق تعهد بوضع جميع الاسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، والذي تعتبره الفصائل قوة احتلال.