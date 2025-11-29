حصري.. نتائج التحقيق باستهداف "كورمور" على طاولة السوداني غداً

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بأن نتائج التحقيق في حادثة استهداف حقل كورمور في إقليم كوردستان، سوف تقدم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، يوم غد الأحد، للبت بها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة استهداف حقل كورمور في إقليم كوردستان لم تتوصل حتى الآن إلى ما يثبت أن الهجوم تم بصاروخ أو بطائرة مسيّرة، وذلك بعد إجرائها المسح الميداني الشامل لموقع الحادثة".

وأضاف أن "اللجنة ستنهي، مساء اليوم، تقريرها الكامل بعد استكمال عمليات التدقيق الفني اللازمة لتحديد وسيلة الهجوم بدقة"، مبينا أن "التقرير النهائي سيرفع يوم غد إلى القائد العام للقوات المسلحة لغرض المصادقة عليه، تمهيدًا لإعلانه رسميا".

إلى ذلك، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي، للوكالة، أن "التحقيقات الجارية بشأن الاستهداف الذي طال حقل كورمور الغازي في إقليم كوردستان لم تتوصل حتى الآن إلى ما يثبت أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة أو صواريخ"، مشيرا إلى أن "الحادثة خلفت أضرارا كبيرة وتأثيرات طالت نحو ست محافظات عراقية".

وأوضح البياتي، أن "هناك عدة مسارات يبحث فيها لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجوم"، مؤكدا أن "القائد العام للقوات المسلحة سيعلن قريبا عن الجهات المتورطة، وسط انتظار واسع من الشارع العراقي لنتائج التحقيق".

وأكمل أن "احتمال وجود عمل خارجي في الوقت الراهن يبدو مستبعدا"، مرجحا أن "يكون الاستهداف عملاً داخليا مرتبطا بعوامل متعددة، بينها الاحتقان السياسي وربما تداعيات نتائج الانتخابات، إضافة إلى أبعاد اقتصادية محتملة".

وكان مصدر رفيع، أفاد للوكالة، في وقت سابق من اليوم السبت، بإنطلاق أولى خطوات تصدير غاز الـLPG من حقل كورمور في إقليم كوردستان، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية تجريبية تمهّد لبدء التصدير المنتظم خلال الساعات المقبلة.

وعاد موكب الوفد الاتحادي، مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة بغداد، بعد إتمام جولة ميدانية في حقل كورمور الغازي للاطلاع على الأوضاع الأمنية والفنية عقب الاستهداف الأخير الذي طال الحقل وأثّر على عمليات الإنتاج وتزويد الطاقة.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن الوفد عقد سلسلة اجتماعات مع إدارة الحقل والمسؤولين الأمنيين لمناقشة إجراءات تعزيز الحماية وتأمين خطوط الإنتاج، إضافة إلى تقييم حجم الأضرار والخطط الفنية لمعالجة آثار الهجوم الأخير"، لافتا إلى أن "الوفد سيعدّ تقريرًا شاملًا يُرفع إلى الحكومة الاتحادية، يتضمن توصيات خاصة بدعم أمن الطاقة وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية في بغداد وأربيل لمنع تكرار الاستهدافات التي تطال الحقول الغازية.

وتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، ليلة الأربعاء الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.