حصري.. موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية

شفق نيوز- بغداد

كشفت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، عن موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب السادس.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية سوف تعلن بشكل رسمي النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين ما بين الساعة 5 الى 6 مساء".

وبين جميل ان "اعلان النتائج سيكون عبر مؤتمر صحفي يبث عبر القناة الرسمية (العراقية) والنتائج مطابقة ولن يكون هناك أي تغيير على شكل النتائج الأولية التي أعلنت بعد مرور 24 ساعة من انتهاء العملية الانتخابية".