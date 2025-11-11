مفوضية الانتخابات: العملية الانتخابية في كركوك تسير بانسيابية عالية

شفق نيوز- كركوك

أكدت عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أحلام الجابري، يوم الثلاثاء، أن العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة في محافظة كركوك، مشيرة إلى أن جميع الناخبين يدلون بأصواتهم بحرية تامة دون أية مشاكل فنية تُذكر.

وقالت الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التصويت تسير بانسيابية عالية، والجميع يدلي بصوته بكل حرية، ولا توجد أي معوقات تذكر"، مبينة أن "المفوضية نسقت بشكل مباشر مع قيادة العمليات المشتركة وباقي الأجهزة الأمنية لضمان أجواء مستقرة وآمنة داخل المراكز الانتخابية".

وأضافت أن "أي توقف في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع يتم التعامل معه بصورة مباشرة، سواء من خلال المعالجة الفنية أو الاستبدال الفوري، ولا يوجد ما يؤثر على سير العملية الانتخابية في محافظة كركوك".

من جانبه، قال المدير العام في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تعمل من خلال لجنة إسناد مكتب كركوك في متابعة الانتخابات البرلمانية، وجميع الأمور تسير بشكل مميز".

وتابع صالح، قائلاً: "وجودنا في كركوك يأتي لإسناد العملية الانتخابية ميدانياً وضمان معالجة أي طارئ في حينه، بهدف توفير أفضل الظروف لإنجاح عملية الاقتراع"، مبيناً أن "المفوضية تتابع من خلال غرف عملياتها المركزية جميع تفاصيل سير العملية الانتخابية في المحافظات، وتتعامل بسرعة مع أي خلل لضمان نزاهة وشفافية التصويت".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.