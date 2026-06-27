حصري.. محاور زيارة عراقجي إلى بغداد غداً

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي، مساء السبت، عن أبرز القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة العراقية بغداد، المقررة يوم غد الأحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "من بين أهم الملفات التي سيبحثها عراقجي، جاهزية بغداد لتسديد ما بذمتها من أموال جراء تصدير الغاز للعراق وفقاً للاتفاق الأولي الذي أبرمته طهران مع واشنطن لإيقاف الحرب".

وأضاف أن "الاتفاق يتضمن إطلاق الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في عدد من دول العالم بما فيها بغداد".

وأوضح المصدر، أن عراقجي "سيبحث أيضاً بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها عدم السماح للمعارضة الإيرانية المتواجدة في الأراضي العراقية باستهداف المدن الإيرانية وغيرها من الملفات المهمة الأخرى".

وأشار إلى أن "زيارة عراقجي تتضمن إعادة تموضع العراق مع إيران وإطلاع بغداد على بنود الاتفاق المبرم مع واشنطن، إلى جانب إعادة وضع تفاهمات دبلوماسية جديدة، فضلاً عن كيفية دمج الفصائل بالمؤسسة الحكومية إلى جانب التفاهمات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها".

وفي وقت سابق، كشفت معلومات أوردتها قناة "الميادين" اللبنانية المقربة من إيران، أن من المقرر أن يتضمن لقاء عراقجي مع المسؤولين العراقيين، إحاطة حول مجريات المباحثات التي جرت في سويسرا، إلى جانب التحضيرات لتشييع علي خامنئي.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن جدول زمني ممتد لستة أيام خلال شهر تموز/ يوليو المقبل لتشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته.

ومن المقرر أن يُنقل الجثمان في الثامن من تموز إلى العراق لإقامة مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء، قبل أن يُختتم التشييع في التاسع من الشهر ذاته بمواراة الثرى في حرم الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية.