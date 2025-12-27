حصري.. قائمة الديمقراطي الكوردستاني لمرشحي النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز- أربيل

كشف مصدر مطلع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، عن رفع المكتب السياسي للحزب قائمة بأسماء المرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي إلى قيادة الحزب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قيادة الحزب الديمقراطي ستعلن اسم المرشح قبل ساعات من جلسة البرلمان".

وأضاف أن "كلا من شاخوان عبدالله، ريبوار هادي، فرهاد اتروشي، وأشواق جاف هم ضمن قائمة المرشحين، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر".

وأوضح المصدر، أن "حظوظ المرشحين غير معلومة حتى الآن، لاسيما مع وجود أسماء أخرى ضمن القائمة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، بعد غد الاثنين في الساعة الـ12 ظهراً، جلسته الأولى والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله.

وتتضمن الفقرة الأولى: تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد لمجلس النواب، وأما الأخرى تتضمن: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقا لبيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان.

وتتكون رئاسة مجلس النواب العراقي من رئيس المجلس ونائبين أول وثاني، حيث يشرفون على إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس.

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يُخصص رئيس البرلمان للمكون السني، النائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد.