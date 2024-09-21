(حصري).. ضابط عراقي كبير: التحالف الدولي يبدأ إجراءات الانسحاب من بغداد

شفق نيوز/ كشف ضابط عراقي كبير، يوم السبت، أن قوات التحالف الدولي بدأت إجراءات خاصة استعداداً للانسحاب من العاصمة بغداد.

وأوضح الضابط الكبير، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الإجراءات تشمل مواقع في المنطقة الخضراء والعمليات المشتركة، وذلك ضمن سياق يُتوقع أن ينتهي فعليًا منتصف العام المقبل، مع الانتقال لموقع بديل في إقليم كوردستان وفق المعلومات الأولية.

وأشار الضابط إلى أن الإخلاء الفعلي سيكون في منتصف العام المقبل 2025 أو قبله بقليل، ومن المقرر أن يتم الإخلاء من مواقع المنطقة الخضراء والعمليات المشتركة.

وتوصلت واشنطن وبغداد إلى اتفاق بشأن خطة انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، حيث تُشير التقارير إلى خروج مئات القوات بحلول سبتمبر/أيلول 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي.

وينتظر الاتفاق موافقة قيادتي البلدين وتحديد موعد "رسمي" للإعلان عنه خلال الشهر الحالي.

وتهدف الولايات المتحدة والعراق إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تُبقي بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.

وكان من المقرر إصدار إعلان "رسمي" قبل أسابيع، لكن تم تأجيله بسبب التصعيد الإقليمي بعد أحداث غزة وحوادث مثل قصف قاعدة "عين الأسد".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أكدت الخارجية العراقية تأجيل إعلان انتهاء مهمة التحالف، مع إشارة وزير الخارجية إلى أن ظروف المفاوضات قد تغيّرت.

كما كانت هناك تحذيرات من فصائل مسلحة من احتمال استئناف الهجمات إذا استمرت المماطلة في المفاوضات.

وجاء الاتفاق هذا بعد أكثر من ستة أشهر من المحادثات، بدأها رئيس الوزراء العراقي في يناير: ماون الأول 2023، وسط تصاعد هجمات الفصائل المدعومة من إيران على القوات الأميركية.