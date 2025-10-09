حصري.. إدارة ترمب تبعث "رسالة حرب" إلى العراق: تلويح بتحرك حاسم

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

​وجهت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، تحذيرا شديد اللهجة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق، متوعدة بالتحرك "بشكل حاسم" لحماية المصالح الأميركية.

​وقال متحدث باسم الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن ​"تصنيفات المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران توضح ببساطة أمراً واضحا، مفاده أن تلك الجماعات تستخدم الإرهاب لمهاجمة الأميركيين في العراق خدمة لمصالح إيران، وقد فعلت ذلك لعقود من الزمن، كما تستغل اقتصاد العراق لتمويل أنشطة إيران الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

​وأشار المتحدث الأميركي، إلى أن "تحت قيادة الرئيس ترمب الجريئة، ستتصرف الولايات المتحدة بشكل حاسم لضمان حماية المصالح الأميركية في العراق والمنطقة".

لكن المتحدث، نبه إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بشركائها في جميع أنحاء العراق الذين يعملون على بناء بلد يتمتع بسيادة حقيقية ومستقر ومزدهر".

كما أضاف أن "الإدارة الحالية على تواصل دائم مع الشركاء في جميع أنحاء العراق وتدعم الجهات الفاعلة العراقية التي تشارك الولايات المتحدة في الأولويات والمخاوف".

​وبحسبه فإن هناك إنجازات اقتصادية ملموسة، قائلا: "اليوم فقط، تم توقيع صفقة بين الحكومة العراقية وشركة (إكسون موبيل) لتطوير حقل مجنون النفطي، كما أدت الجهود الدبلوماسية الأميركية الأخيرة إلى إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن "صفقات كهذه ستحقق فوائد حقيقية وملموسة للأميركيين والعراقيين على حد سواء، وهي دليل على الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق".