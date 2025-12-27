حصري.. الإطار يكشف عن رسالة أميركية إلى المرجعية: لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة

شفق نيوز- بغداد

كشف قيادي في الإطار التنسيقي، يوم السبت، عن رسالة اميركية وُجهت إلى المرجعية الدينية العليا في العراق عبر وسيط، أكدت فيها واشنطن أنها لا تدعم اسماً بعينه لمنصب رئاسة الوزراء، ولا تتدخل في اختيار المرشح.

وأخبر عبد الرحمن الجزائري، وكالة شفق نيوز، بأن الولايات المتحدة أخطرت المرجعية الدينية في العراق عبر وسيط أنها لا تدعم اسماً بعينه لمنصب رئاسة الوزراء، كما أنها لا تتدخل في تسميته، وأنها تحترم رأي المرجعية والشعب العراقي كون الأمر شأن داخلي.

وفي وقت سابق، كشف قيادي في الإطار، أن قيادة الإطار التنسيقي عقدت اجتماعاً مغلقاً ومنفصلاً عن اجتماعها الدوري، وبغياب المرشحين للمنصب، لمناقشة آليات اختيار الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة، على أن يُحسم هذا الملف بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وأشار إلى وجود خمسة مرشحين محتملين للمنصب، من بينهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إضافة إلى رؤساء وزراء سابقين ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وكان الإطار قد أقرّ بوصول المفاوضات بشأن تسمية رئيس الوزراء إلى طريق شبه مسدود، في ظل غياب الإجماع داخل القوى الشيعية، واعتراض بعض الأطراف على تجديد ولاية السوداني، مع التأكيد على أن المرحلة تتطلب اختيار شخصية تحظى بقبول داخلي ودولي لتجاوز حالة الانسداد السياسي.