حصري.. الإطار يفوّض العامري لإجراء "هدنة مؤقتة" بين الفصائل والقوات الأميركية

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن بدء أمين عام منظمة بدر هادي العامري، مفاوضات لإجراء "هدنة مؤقتة" بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي، فوض العامري لبدء نقاشات مع قادة الفصائل من أجل هدنة مؤقتة مع القوات الأميركية".

وأضاف أن "الهدنة مشابهة للهدنة السابقة التي أعلنتها كتائب حزب الله"، مبينا أن "المفاوضات الحالية التي بدأها العامري، تتركز على كتائب حزب الله وحركة النجباء".

وتتعرض مقار الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، لقصف أميركي مستمر وشبه يومي، بالمقابل، فإن الفصائل تستهدف المصالح الأميركية والسفارة ببغداد والقنصلية في أربيل بالطائرات المسيرة.

وسبق لكتائب حزب الله، وأن مدتت هدنة 5 أيام لثلاث مرات متتالية، الشهر الماضي، واقتصرت المهلة على استهداف السفارة الأميركية ببغداد حصرا.

وقد أعلنت الفصائل المسلحة دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ يناير الماضي.