حصري.. الإطار التنسيقي يفتش حقائب الزيدي قبل لقاء ترمب

شفق نيوز- بغداد

أكد زعيم تحالف "التصميم" والقيادي في الإطار التنسيقي، عامر الفايز، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي أطلع قوى الإطار على الملفات التي سيبحثها خلال زيارته المقررة غداً إلى واشنطن، مشيراً إلى أن أجندة الزيارة تركز بشكل رئيس على الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب مشاركته في اجتماع إقليمي يناقش تداعيات الحرب مع إيران.

وقال الفايز، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي عرض على قوى الإطار التنسيقي مجمل الملفات التي سيحملها في حقيبته إلى واشنطن، والتي يتركز معظمها على الملف الاقتصادي، وجذب الشركات الأميركية الكبرى والمستثمرين لتنفيذ مشاريع تسهم في تطوير الاقتصاد العراقي".

وفي ما يتعلق بملف الفصائل المسلحة، أوضح أن "رئيس الوزراء اتفق مع الجانب الأميركي والفصائل على أن يكون نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل آخر موعد لتسليم السلاح، بالتزامن مع موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق وفق الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن".

وأضاف أن "الحوارات التي أجرتها الحكومة مع الفصائل أظهرت مرونة في ملف تسليم السلاح، لذلك فإن هذا الملف لن يشكل مصدر قلق خلال المباحثات العراقية - الأميركية".

وأشار الفايز إلى أن "الزيدي سيشارك أيضاً في اجتماع يعقد في واشنطن بحضور عدد من قادة دول الخليج، لمناقشة تداعيات الحرب مع إيران وانعكاساتها على أمن المنطقة”، مبيناً أن "قوى الإطار التنسيقي كانت على علم بهذا الاجتماع، وأن مشاركة رئيس الوزراء جاءت بناءً على دعوة رسمية".

وأكد أن "الزيدي يمثل العراق بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، وسيعمل على تنفيذ ما يحقق المصلحة الوطنية، وهو يدرك توجهات الإطار التنسيقي والقوى السياسية الفاعلة، ولن يخرج في مواقفه عن الثوابت التي تحكم السياسة العراقية".

وشدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، بوقت سابق من اليوم، على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً يهدف إلى تأمين الأجواء وترسيخ الاستقرار الداخلي، بوصفه خطوة أساسية لإنعاش الاقتصاد العراقي وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية.

ووفق العبودي، فإن الحوارات واللقاءات التي ستُجرى خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، غداً الاثنين، ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وستركز على تعزيز التعاون في عدد من الملفات، أبرزها الطاقة والاقتصاد والاستثمار والتنمية والتعليم.

وكشف مصدر مطلع، أمس السبت، عن تفاصيل جديدة حول زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الى واشنطن، حيث بين انها ستتضمن لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى جانب مشاركته بمؤتمر خليجي في العاصمة الأميركية لبحث تداعيات الحرب الإيرانية.