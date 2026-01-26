حصري.. "النجباء" تلتحق ببدر والكتائب في دعم إيران عسكرياً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت حركة "النجباء"، أحد أبرز الفصائل المسلحة في العراق، مساء اليوم الاثنين، عن استعدادها للانخراط في الرد على أي استهداف لإيران، فيما لم تستبعد صدور فتاوى من مرجعية النجف لدعم نصرة الشعب الإيراني في حال تعرضه للعدوان، وذلك في ثالث موقف بعد منظمة بدر وكتائب حزب الله العراقية بدعم إيران في حال تعرضها للحرب.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة "النجباء"، فراس الياسر، لوكالة شفق نيوز، أن "أي استهداف لإيران سيجر المنطقة إلى مواجهة أوسع تشمل دول الخليج والعراق، خصوصاً في ظل ما بعد حرب الـ12 يوماً، حيث يتوقع أن يكون الاستهداف أشد، والرد الإيراني غير مألوف، سواء من حيث طبيعة الأهداف أو القواعد المستهدفة".

وأضاف الياسر أن "دور المقاومة في العراق سيكون محورياً في الدفاع عن أمن واستقرار المنطقة"، معتبراً أن "إضعاف إيران يمثل مرحلة تمهيدية لاستهداف العراق مستقبلاً".

ولم يستبعد الياسر "صدور فتاوى من مرجعية النجف أو مراجع أخرى لدعم نصرة الشعب الإيراني في حال تعرضه لعدوان واسع"، مشيراً إلى "وجود استعدادات لدى (المجاهدين) ليس في العراق فحسب، بل على مستوى المنطقة".

ونوّه إلى أن "الفصائل لن تنتظر انتقال النار إلى الداخل العراقي، بل ستشارك في الرد منذ اللحظات الأولى لأي استهداف لإيران"، محذراً في الوقت نفسه من أن "ما يجري في سوريا قد يشكل تهيئة لتمدد (الجماعات الإرهابية) نحو العراق في المرحلة المقبلة".

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من تأكيد مكتب التوجيه العقائدي في منظمة بدر، الاثنين، موقفه الصريح من المشاركة لدعم إيران في حال تعرضها للحرب، وذلك بعد موقف سابق مشابه صدر عن كتائب حزب الله في العراق مساء أمس الأحد.

وتزامناً مع تلك المواقف، أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها قد وصلت إلى الشرق الأوسط، ما يعزز بشكل كبير قوته النارية في المنطقة في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

ويأتي ذلك وسط ترقب ضربة أميركية وشيكة ضد طهران، بالتزامن مع توترات داخلية غير مسبوقة في إيران، واحتجاجات ضد النظام، واتهامات لواشنطن بالتحريض ودعم المحتجين.

ويرى مراقبون، أن تعزيز الانتشار الأميركي في المنطقة قد يكون منصة لهجوم واسع يستهدف تغيير النظام الإيراني، أو أداة ضغط قصوى لإجبار طهران على اتفاق نووي أكثر صرامة.