حصري.. العراق يوقع 8 مذكرات تفاهم مع إيران تشمل 3 مجالات

شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيوقع مع إيران قرابة 8 مذكرات تفاهم في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياحية.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني والوفد المرافق له لم تقتصر على مناقشة مستجدات ومتغيرات المنطقة والأمن فيها فقط، بل من المؤمل أن يتم توقيع مذكرات تفاهم (أمنية واقتصادية وسياحية) وفق ضوابط وفقرات متفق عليها بين الجانبين".

وأوضحت المصادر، أن "توقيع مذكرات التفاهم سيتم من قبل أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة العراقية مع نظرائهم من الجانب الإيراني".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جدد في وقت سابق من اليوم، تأكيده على احترام إرادة الشعب السوري ودعم أي إطار سياسي يختاره بنفسه، فيما أكد حرص بغداد على إقامة علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية.

وقال السوداني، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتابعته شفق نيوز، إن "زيارة طهران تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاجتماع مع بزشكيان، بحث هذا الملف وعلى مستوى جميع المجالات المشتركة"، مبيناً أن "اللقاء شهد أيضاً مناقشة ملف تجهيز العراق بالغاز والطاقة".

وأضاف السوداني، أن "الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات على مستوى الوزراء بين البلدين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين بغداد وطهران"، مؤكداً في الوقت نفسه "متابعة المشاريع المشتركة مع إيران خصوصاً قطاعي السكك والسكن".

كما وبحث السوداني في زيارته الحالية لطهران مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، "العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، والتأكيد على تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وكذلك دعم التعاون بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، بما يسهم في ترسيخ مصالح البلدين".

كما تناول اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، "تطورات الأحداث في سوريا، حيث جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية، ودعم الأمن والاستقرار فيها، وضرورة أن يضمن النظام السياسي الجديد حقوق جميع المكونات والأطياف السورية، وكذلك العمل المشترك من أجل تخفيف التوترات ومضاعفة جهود إرساء السلم والأمن الإقليمي والدولي".

ووصل السوداني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة طهران في زيارة رسمية تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.