حصري.. الشرع يزور بغداد

شفق نيوز/ أعطى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، موافقة مبدئية على زيارة العاصمة العراقية بغداد، الشهر المقبل.

وأخبر مسؤول حكومي سوري، وكالة شفق نيوز، بأن "الشرع وافق بشكل مبدئي على دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لزيارة بغداد"، مؤكداً أن "الزيارة ستكون لحضور القمة العربية المقررة في العاصمة العراقية في شهر أيار/مايو المقبل".

يشار إلى أن السوداني، أعلن يوم الأربعاء، خلال ملتقى السليمانية، عن توجيه دعوة للشرع لحضور قمة بغداد، واكد "مرحب به في بغداد.

والتقى السوداني، بالشرع، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، وبحث معه جملة ملفات أمنية ودبلوماسية واقتصادية، وهو اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين، وفق ما أبلغت به مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 17 آيار/مايو 2025، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.