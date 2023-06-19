حصري.. التيار الصدري يقرر خوض انتخابات مجالس المحافظات بثلاث قوائم

شفق نيوز/ كشف قيادي بارز في التيار الصدري، اليوم الاثنين، عن مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا الإجراء في أول تحرك سياسي بعد قرار زعيم التيار مقتدى الصدر، بالانسحاب من العملية السياسية بعد تعثر تشكيل الحكومة العراقية، قبل أن يصار لتحالف بقيادة الاطار التنسيقي.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ان "قيادة التيار الصدري قررت المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، والماكنات الانتخابية للتيار في بغداد ومدن الوسط والجنوب، بدأت تعمل بشكل غير معلن من اجل اكمال الترتيبات الفنية واللوجستية".

وبين ان "التيار الصدري سوف يخوض انتخابات مجالس المحافظات، عبر ثلاث قوائم انتخابية، فستكون هناك قائمة للعاصمة بغداد وقائمة لمدن الجنوب وقائمة انتخابية ثالثة لمدن الوسط"، ولفت إلى أن هذه القوائم ليست بالضرورة أن تحمل أسماً أو توجهاً رسمياً من التيار، لكنها ستكون تابعة له بشكل حصري".

يأتي ذلك بعد أن كشف مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، عن وجود مقترح لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لشهر نيسان 2024 من أجل دفع وإقناع التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات.

وأضاف المصدر؛ أن قوى داخل الاطار على رأسها ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب اهل الحق يرفضان تأجيل موعد الانتخابات وتصر على إجرائها نهاية السنة الحالية، حتى لو تم مقاطعتها من قبل التيار الصدري".

وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.