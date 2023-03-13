حصة كوردستان منها 25 تريليون دينار.. العراق يقر أكبر موازنة بتاريخه بـ200 تريليون دينار

شفق نيوز/ كشف النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية بڕيار رشيد اليوم الاثنين، تفاصيل الموازنة الاتحادية العامة للدولة للأعوام الثلاثة التي أقرها مجلس الوزراء، واصفا اياها بانها اكبر موازنة بتاريخ العراق.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء العراقي اتفق على مشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و 2024 و2025، مبينا أن مشروع قانون الموازنة العراقية هو الأكبر في تاريخ الدولة العراقية منذ 20 عاما، والبالغ 200 تريليون دينار إجمالي الموازنة وتصل البرلمان بعد قليل .

وأكد أن ميزانية الإقليم ستكون 25 تريليون دينار، هذه الميزانية يمكن استخدامها للتخطيط والعمل بشكل كبير جدا.

واليوم الاثنين، وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني قد عقدت، اليوم، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأمس الأحد، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.