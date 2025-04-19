حسين يُسلّم ابن زايد دعوة لحضور قمة بغداد والأخير يحسم مشاركته

شفق نيوز/ سلّم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم السبت، رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، دعوةً رسمية لحضور القمة العربية في بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسين، سلّم دعوةً رسمية من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال لقائهما في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي".

وأوضحت الوزارة، أن "الدعوة تأتي لحضور أعمال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار المقبل، حيث أكّد ابن زايد، مشاركته في القمة التي تُعدّ محطةً مهمة لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك".

ونقل البيان عن محمد بن زايد أنه "أعرب عن تقديره للدور التاريخي والمحوري الذي يضطلع به العراق، مؤكداً أن الشعب العراقي عزيز على قلوب الإماراتيين، وعلاقتنا معه راسخة وتاريخية. كما شدّد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأكّد عمق العلاقات الإماراتية - العراقية، متمنياً للعراق الشقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار".

وتابع البيان، أن فؤاد حسين نقل من جانبه تحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى محمد بن زايد، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومؤكداً حرص العراق على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات".

كما تطرّق اللقاء، وفق البيان، إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدّد الوزير حسين على أهمية تبنّي الحلول الدبلوماسية لتخفيف التوترات، وبناء أسس الاستقرار في المنطقة.