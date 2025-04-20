حسين يلتقي عباس.. دعوة رسمية واتفاق تعاون في 3 ميادين بين العراق وفلسطين

شفق نيوز/ سلّم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الأحد، دعوة رسمية للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في أعمال القمة العربية المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة بغداد، فيما تناول اللقاء بحث جملة ملفات، واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في ميادين التنمية والإغاثة والدعم السياسي، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وذكر بيان للخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، الذي سلّمه دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، للمشاركة في أعمال القمة العربية المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "الوزير نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الرئيس محمود عباس"، مشيراً إلى أن "اللقاء استعرض الاستعدادات التي تبذلها الحكومة العراقية لاستضافة القمة، حيث أكّد الوزير فؤاد حسين حرص العراق على أن تكون هذه القمة (منصة لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة)".

وأشار حسين إلى "أهمية المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين في أعمال القمة، لاسيّما فيما يتعلق بالقمة التنموية التي تسبق القمة السياسية. كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في وجدان العراق ومواقفه الثابتة".

ولفت البيان، إلى أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أطلع الوزير فؤاد حسين على نتائج زيارته الأخيرة إلى الجمهورية العربية السورية. وتناول اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفلسطين، حيث اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في ميادين التنمية والإغاثة والدعم السياسي، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة".

وفي سياق متصل، تطرّق الحوار إلى "الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، حيث جدّد الوزير فؤاد حسين تضامن العراق الكامل مع الشعب الفلسطيني. من جانبه، ثمّن الرئيس محمود عباس الموقف العراقي الداعم للقضايا العربية، معرباً عن شكره للدعوة الكريمة، ومؤكداً أن فلسطين ستظل في صدارة أولويات العمل العربي المشترك"، وفق البيان.

وفي وقت سابق، سلّم حسين دعوة رسمية لملك الأردن، عبد الله الثاني، ولرئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، لحضور القمة العربية في بغداد.