حسين يصل الى النمسا لتمثيل العراق في منتدى ألباخ

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، إلى النمسا للمشاركة في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين وصل، اليوم، إلى العاصمة النمساوية فيينا بناء على الدعوة المُوجهة له من قبل وزير الخارجيَّة النمساوي الكساندر شالنبيرغ، للمُشاركة في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون الذي سيعقد في النمسا في الأول من أيلول 2021.

وبحسب البيان من المُؤمل أنّ يعقد الوزير حسين على هامش المُنتدى اجتماعاً مع وزير الخارجيَّة النمساوي، لبحث العلاقات الثنائيَّة السياسية والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين وسُبُل تعزيزها.