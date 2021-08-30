سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حسين يصل الى النمسا لتمثيل العراق في منتدى ألباخ

Category: سیاسة

Date: 2021-08-30T12:53:48+0000
حسين يصل الى النمسا لتمثيل العراق في منتدى ألباخ

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين،  إلى النمسا للمشاركة في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير فؤاد حسين وصل، اليوم، إلى العاصمة النمساوية فيينا بناء على الدعوة المُوجهة له من قبل وزير الخارجيَّة النمساوي الكساندر شالنبيرغ، للمُشاركة في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون الذي سيعقد في النمسا في الأول من أيلول 2021.

وبحسب البيان من المُؤمل أنّ يعقد الوزير حسين على هامش المُنتدى اجتماعاً مع وزير الخارجيَّة النمساوي، لبحث العلاقات الثنائيَّة السياسية والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين وسُبُل تعزيزها.

 

related

فؤاد حسين: مؤتمر بغداد حدث تاريخي مهم لم يحصل منذ عام 1980 وسينعكس على المستقبل الاقليمي

Date: 2021-08-28 14:29:56
فؤاد حسين: مؤتمر بغداد حدث تاريخي مهم لم يحصل منذ عام 1980 وسينعكس على المستقبل الاقليمي

وزير الخارجية العراقي يصل طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين

Date: 2020-09-26 07:53:56
وزير الخارجية العراقي يصل طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين

وزير الخارجية العراقي يغادر إلى البحرين للمشاركة بـ"حوار المنامة"

Date: 2020-12-03 09:30:07
وزير الخارجية العراقي يغادر إلى البحرين للمشاركة بـ"حوار المنامة"

عراقيون يتظاهرون في طهران بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية.. صور

Date: 2021-02-27 12:22:55
عراقيون يتظاهرون في طهران بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية.. صور

الزرفي يجري اولى المباحثات الخاصة باقليم كوردستان

Date: 2020-03-18 17:55:59
الزرفي يجري اولى المباحثات الخاصة باقليم كوردستان

بطلب من قطر.. وزير خارجية العراق في الدوحة

Date: 2021-06-14 12:03:56
بطلب من قطر.. وزير خارجية العراق في الدوحة

فؤاد حسين يعلن عقد قمة مستقبلية ببغداد بمشاركة دول اخرى

Date: 2021-08-28 14:36:10
فؤاد حسين يعلن عقد قمة مستقبلية ببغداد بمشاركة دول اخرى

وزير الخارجية العراقي يبلغ بومبيو قلقه من قرار اغلاق السفارة الامريكية

Date: 2020-10-03 06:46:34
وزير الخارجية العراقي يبلغ بومبيو قلقه من قرار اغلاق السفارة الامريكية