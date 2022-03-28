حسين يشدد على مبدأ "خفض التصعيد" وواشنطن تشكر العراق لتسهيل المهمة مع طهران

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية العراقي، يوم الاثنين، أن العراق ينتهج مبدأ "خفض التصعيد" لتعزيز الأمن والسلم في جوار العراق والمنطقة، فيما شكر مبعوث أميركي العراق لدوره في المحادثات مع طهران.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع المبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران السيّد روبرت مالي، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة التي جرت سابقاً، وتطرقا إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة + واحد".

وأكَّد الوزير، بحسب البيان على "أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، سيما وأنَّ العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".

من جانبه أكَّد المبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران أنَّ "مسار المُباحثات كانت جيدة، وهناك بعض المواضيع الأخرى، والمطروحة على الطاولة"، مُعرباً عن "شكره للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين كشف ،في 26 اذار 2022، أن الإيرانيين أبلغوه بأن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وصلت الى مرحلتها الاخيرة، مضيفا ان التوصل الى هذا الاتفاق، سيصب في مصلحة العراق، مبينا أن العراق على علاقة جيدة بالطرفين وعلى تواصل معهما، وفي الحقيقة، ومنذ بداية المفاوضات حتى الان، فانهم كانوا يتحدثون معنا عن مسار المفاوضات، واحيانا نحاول ايصال رسائل بين الامريكيين والايرانيين.