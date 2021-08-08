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حسين يسلّم أردوغان دعوة من الكاظمي لحضور "قمة بغداد"

Category: سیاسة

Date: 2021-08-08T07:17:07+0000
حسين يسلّم أردوغان دعوة من الكاظمي لحضور "قمة بغداد"

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، يوم الاحد، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حسين سَلّم الرئيس التركي رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد نهاية الشهر الجاري على مستوى القادة لدول جوار العراق".

واضافت، "تمَّ خلال اللقاء بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائيّة والوضع في المنطقة".

وكشف مصدر في الحكومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق أن الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر أيضاً، إنه من المؤمل أن تشارك في هذه القمة الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري. ونجحت حكومة الكاظمي في حزيران الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.

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