حسين يسلم ملك الأردن دعوة لحضور قمة بغداد

شفق نيوز/ سلّم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، ملك الأردن عبد الله الثاني، دعوة رسمية لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد الشهر المقبل.

جاء ذلك، خلال استقبال ملك الأردن، لوزير الخارجية العراقي، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وسلّم حسين، خلال اللقاء، دعوة رسمية من الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى ملك الأردن، للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرّر عقدها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.

كما استعرض الوزير الاستعدادات النهائية التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة، مؤكداً حرص العراق على توفير جميع الظروف المناسبة لعقدها بمستوى يليق بمكانة الحدث.

ووفق البيان، طلب الملك عبد الله، نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين العراق والأردن، حيث ثمّن الجانبان مستوى التعاون القائم بين البلدين، وأكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني، عن تقديره للدعوة، مؤكداً دعم المملكة الأردنية الكامل لجهود العراق في استضافة وإنجاح القمة العربية، ومشيداً بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين.