حسين يبلغ نظيره الايراني اهتمام الكاظمي الخاص تجاه متابعة أمر بين البلدين

شفق نيوز/ اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه اليوم الاربعاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف زيارات وفود البلدين مؤشرا لاهتمام الطرفين بالعلاقات الثنائية.

واستعرض حسين وجهات نظر بلاده تجاه مختلف القضايا، مؤكدا "الاهتمام الخاص من قبل رئيس الوزراء العراقي تجاه متابعة وتنظيم العلاقات بين البلدين".

من جهته اعرب ظريف عن امله بان تثمر التوافقات الحاصلة من زيارة الرئيس الايراني روحاني الى العراق في مختلف المجالات الثنائية سريعا خاصة فيما يتعلق بالمدن الصناعية والاسواق الحدودية وزيارات التجار والزوار ونقل السلع والمطالبات المالية والقضايا البنكية.

ووصلَ وزير الخارجيّة فؤاد حسين، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة.

وهذه ثاني زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى إيران حيث اجرى في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي أول زيارة له.

وحمل حسين في زيارته الأولى الى طهران رسالة شفوية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تطورات المنطقة.

والتقى وزير الخارجية العراقي، آنذاك، مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.