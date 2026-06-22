حسين يبحث مع وزراء خارجية سوريا والبحرين والكويت تطوير العلاقات والتعاون المشترك

شفق نيوز- عمان

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع وزراء خارجية سوريا والبحرين والكويت، مساء اليوم الاثنين، تطوير العلاقات والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، إلى جانب التطورات الإقليمية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حسين التقى على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165، اللذين تستضيفهما المملكة الأردنية الهاشمية، مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد الشيباني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان أهمية تفعيل أعمال اللجنة العراقية – السورية المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتطوير التنسيق في الملفات الحدودية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية في البلدين.

وأكد حسين حرص العراق على توطيد علاقاته مع الجمهورية العربية السورية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.

من جانبه، أعرب أسعد الشيباني عن استعداد سوريا لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها بما ينسجم مع عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما وجه الشيباني دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة الجمهورية العربية السورية، حيث رحب الوزير العراقي بالدعوة، وتم الاتفاق على التنسيق لتحديد موعد الزيارة في المستقبل القريب، بما يسهم في دعم مسار العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وفي بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز، بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين، فضلاً عن التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدين أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد الوزيران حرص بلديهما على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة، بما يسهم في تعزيز التنمية والازدهار لشعوبها، ويخدم الأمن والسلم الإقليميين.

كذلك التقى وزير الخارجية العراقي بوزير خارجية دولة الكويت جراح جابر الأحمد الصباح.

وأكد حسين بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حرص العراق على أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن أمن دولة الكويت ودول الخليج العربية يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن العراق.

كما جدد حسين موقف العراق الرافض للهجمات التي تستهدف دول المنطقة، والداعم لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل أعمال اللجان المشتركة، وأهمية مواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك.

كما استعرض الوزير رؤية الحكومة العراقية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائمة على بناء علاقات أخوية متوازنة مع دول الجوار والمنطقة، وتعزيز أواصر التعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.

من جانبه، نقل الصباح تحيات القيادة السياسية الكويتية إلى الحكومة العراقية، وهنأ بتشكيل الحكومة الجديدة، كما هنأ فؤاد حسين بمناسبة تجديد الثقة به نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.

وأكد وزير الخارجية الكويتي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلع دولة الكويت إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.