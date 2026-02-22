حسين وعراقچي يبحثان مفاوضات واشنطن وطهران والتحشيدات العسكرية بالمنطقة

شفق نيوز- بغداد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الإيراني عباس عراقچي، باتصال هاتفي، يوم الأحد، آخر مستجدات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.

وأكد الجانبان، بحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، استمرار العملية التفاوضية، حيث تم تحديد يوم الخميس المقبل موعداً للجلسة المقبلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بوساطة سلطنة عُمان، على أن تُعقد الجلسة في مدينة جنيف.

وأضاف البيان، أن الاتصال تطرق أيضاً إلى التحشيدات العسكرية في المنطقة، إذ شدد الطرفان على أن المسار الصحيح لمعالجة التحديات الراهنة يتمثل في اعتماد النهج السلمي، والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات كسبيل لتخفيف التوتر وتعزيز الاستقرار.

كما اتفق الجانبان، على مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استمرار تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل هذه الظروف الحساسة التي تشهدها المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤول أميركي رفيع، عن عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الخميس المقبل في جنيف، وفقاً لموقع "أكسيوس".