حسين ورومانوسكي يتابعان مخرجات زيارة امريكا

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الخميس، على أهمية متابعة مخرجات زيارته والوفد العراقي إلى واشنطن وتنسيق الجهود المشتركة بشأن نتائجها.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين استقبل أمس، سفيرة الولايات المُتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء مُناقشة نتائج الزيارة التي أجراها الوزير إلى واشنطن والسُبُل الكفيلة لمتابعة المخرجات المنبثقة من نتائج الزيارة.

وأكَّد الجانبان على ضرورة خلق آلية مشترَكة لمُتابعة النتائج المرّجوة من الزيارة.

وتطرق الجانبان إلى موضوع توقف المباحثات الإيرانية الأمريكية، وخاصةً بعد زيارة وزير الخارجيَّة الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد أمس الأربعاء.

وناقش اللقاء مقترح القرار المقدم من قبل البرازيل إلى إجتماعات الجمعية العامّة للأمم المُتحدة حول الحرب الروسيَّة الأوكرانيَّة.

وترأس نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، وفداً رفيع المستوى زار العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض للتباحث بشأن العديد من الملفات العراقية والإقليمية.