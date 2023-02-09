حسين والوفد العراقي يحطون في واشنطن لخوض مناقشات "السياسة النقدية"

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، يوم الخميس، بوصول الوفد العراقي برئاسة الوزير فؤاد حسين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الصحاف في تصريح صحفي، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل، اليوم، إلى العاصمة الأمريكيَّة واشنطن على رأس وفد حكوميٍّ رفيع، يضم عددًا من الشخصيات الماليَّة والمصرفيّة".

ومن المُؤمل أنَّ يلتقي حسين، وفق الصحاف، نظيره الأمريكيّ أنتوني بلنكن، كما سيعقد بمعية الوفد حواراته مع الجانب الأمريكيّ والتي ستتركز على دعم السياسة النقديَّة للعراق وتبادل الدعم الماليّ والمصرفيّ بهدف تعزيز رؤية الحكومة العراقيَّة من إجراءاتها بشأن سعر صرف الدولار.

وأضاف، "كما سيبحث مع كبار المسؤولين في واشنطن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة، بالاستناد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين".

وفي 31 من شهر كانون الثاني الماضي، ألمح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى "ظروف" تمنع زيارته الولايات المتحدة الاميركية، وأشار إلى أن وفداً عراقياً سيزور واشنطن مطلع شهر شباط لبحث ملف الدولار.

وكان المجلس الأعلى الإسلامي، أحد قوى الإطار التنسيقي، كشف عبر وكالة شفق نيوز، في 25 كانون الثاني 2023، عن قرب زيارة وفد عراقي للولايات المتحدة الأمريكية من أجل مناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق.

وتقول السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة.

وذكرت رومانوسكي في لقاء متلفز، إن واشطن "تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق".

ووافقت الحكومة العراقية على دراسة قدمها البنك المركزي مؤخراً، وحدد بموجبها سعر 1300 دينار عراقي لشراء الدولار من وزارة المالية، و 1310 دنانير لبيعه للمصارف عبر "المنصة الإلكترونية"، و 1320 ديناراً لبيعه للمستفيد النهائي.