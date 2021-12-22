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حسين والاعرجي في طهران لبحث مستجدات الأمن الإقليمي

Category: سیاسة

Date: 2021-12-22T13:15:41+0000
حسين والاعرجي في طهران لبحث مستجدات الأمن الإقليمي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجيَّة العراقية، يوم الاربعاء، عن وصول وزيرها فؤاد حسين إلى العاصمة الايرانية طهران على رأسِ وفدٍ رفيع، لبحث موضوعات متعددة.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن حسين وصل، اليوم، إلى طهران على رأس وفدٍ رفيع يضم قاسم الأعرجي مستشار الأمن القوميّ العراقيّ، وبعض المسؤولين الحكوميين، مبينة أنه سيلتقي خلال زيارته مع عددٍ من المسؤولين في الجُمهوريّة الإسلاميّة الأيرانيّة.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن الوفد العراقيّ سيبحث قضايا متعددة تعنى بالعلاقات الثنائيّة، ومستجدات الوضع الأمنيّ الإقليمي، وآخر التطورات في إطار المفاوضات النوويّة في ڤيينا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بغداد قبل فترة للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حيث اجرى محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين وعدد آخر من المسؤولين العراقيين.

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