حسين من السعودية: لن نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا للاعتداء على الخليج

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً لأي أعمال أو هجمات تستهدف السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة في المنطقة، وذلك خلال مباحثات أجراها مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء، الذي حضره مستشار الأمن القومي قاسم العبودي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي والأمني بين البلدين.

وأكد حسين حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب الأخيرة أثرت في المنطقة، وكان العراق من أكثر الدول تضرراً من آثارها المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك محاولات الإضرار بعلاقاته مع الدول الشقيقة.

وأضاف أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الشراكة في قطاع الطاقة، وتكثيف التنسيق السياسي والأمني بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي على أن أمن العراق يمثل جزءاً أساسياً من أمن المنطقة، مؤكداً رغبة المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق مع بغداد، ودعم الحكومة العراقية الجديدة بما يخدم أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واحترام سيادة الدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، ورفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للإضرار بأمن واستقرار الدول الأخرى.

وكانت فصائل مسلحة قد أطلقت من الأراضي العراقية رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه منشآت حيوية وقواعد أميركية في السعودية ودول الخليج خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية من جهة وإيران من جهة أخرى التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي.