حسين لمبعوث أممي: هناك فرصة حقيقة لإنهاء الأزمة السورية

شفق نيوز / أبلغ وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غيير بيدرسون، بوجود فرصة حقيقيَّة الآن لإدارة الأزمة السوريَّة بشكل آخر ومُختلِف.

وقال حسين خلال لقائه بيدرسون، على هامش جدول أعمال مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "كلمة العراق تعبر عن الرؤية الواقعيَّة للحكومة العراقيَّة بشأن الحلول الممكنة للأزمة السوريَّة والتي كانت مستندةً على لقاءاته مع العديد من الجهات الإقليميَّة والدوليَّة وعلى التحليلات والتطورات التي تمر بها المنطقة".

وأضاف أن "هناك فرصة حقيقيَّة الآن لإدارة الأزمة السوريَّة بشكل آخر ومُختلِف"، مُشيراً إلى أنَّ "هذه الأزمة تلقي بظلالها على دول المنطقة جميعاً، وأنَّ هناك تقدماً في تقريب وجهات النظر من خلال مجموعة الاستجابة الوزاريَّة للجامعة العربيَّة والتي تضم خمس دول في عضويتها لتحقيق مناقشات مستفيضة مع الجهات الإقليميَّة والدوليَّة الفاعلة للوصول إلى حلول سياسيَّة".

من جانبه، أشاد بيدرسون، بدور العراق المحوريّ ودور مجموعة الاستجابة الوزاريَّة بـ"لعب دور الوسيط بين الاتحاد الأوروبيّ وسوريا، وكذلك القيام بحوارات من شأنها تغيير موقف المجتمع الدوليّ تجاه سوريا، واقناع الجهات الفاعلة للقيام بإصلاحات من أجل تغيير هذه المواقف والتعاون مع المبعوث الأمميّ الخاص إلى سوريا لإيجاد حلول واقعيَّة ومرضيَّة للأزمة السوريَّة".