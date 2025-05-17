حسين: قمة بغداد رفضت أي تدخل في شؤون الدول العربية

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم السبت، أن القمة العربية في بغداد، شهدت تقارباً في مواقف الدول العربية، وشدد على رفض أي تدخل بشؤونهم.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "القمة العربية في بغداد تمخض عنها جملة من القرارات التي جاءت بعد دراسة من قبل كبار المسؤولين ووزراء الخارجية العرب والتي شهدت تقارباً في وجهات النظر في ابرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن "القمة ناقشت عدداً من الأزمات في عدد من الدول العربية وشددت على سياسة وحدة الدول ورفض أي تدخلات خارجية".

وتابع حسين: "في هذا الإطار، يشيد العراق بصفته رئيس القمة، ويثمن دور سلطنة عمان في الوساطة التي تقودها بين امريكا وايران، ويؤكد على أهمية الوساطة ومنع الانزلاق نحو التصعيد".

وأشار وزير الخارجية العراقي، إلى أن "العراق أكد التزامه الكامل بتفعيل قرارات القمة ومتابعة تنفيذها ضمن الاطر السياسية".

ونبه إلى أن "انعقاد القمتين مفادها أن العراق قد استعاد عافيته، وهي رسالة استقرار تمهد لجلب الاستثمارات وتعزز فرص التنمية أمام تطوير العلاقات مع دول الشقيقة والصديقة".

ولفت حسين، إلى أن "العراق يبقى بابه مفتوحاً لكل أشقائه، والعراق صاحب تاريخ ومجد يتجدد منذ آلاف السنين، وهو اليوم يجدد التزامه بتمتين العلاقات مع جميع الدول العربية".