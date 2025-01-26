حسين بعد اجتماع مع فيدان: بحثنا الوضع السوري وتواجد داعش على الحدود

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، مع نظيره التركي هاكان فيدان، الوضع السوري الجديد وتواجد تنظيم "داعش" على الحدود، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والأمنية الأخرى، أبرزها مشروع "طريق التنمية".

ووصل فيدان إلى العاصمة بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد، اليوم، بعد وصول الأخير، أن "العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا جيدة، وقد ناقشنا كيفية تطويرها بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد".

وأضاف حسين، أن "هناك مجالات واسعة للعمل المشترك مع تركيا في القضايا الاقتصادية والسياسية"، مشيراً إلى أنه تم مناقشة الظروف المحيطة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع في سوريا، حيث أكد أنه يتم التواصل المستمر مع الإدارة الجديدة في دمشق.

كما أكد حسين، "تمت مناقشة الوضع الأمني وتواجد تنظيم داعش الإرهابي على الحدود، وسيتم عقد اجتماعات متعددة بين الجانبين للتباحث حول ملفات المنطقة ومحاربة الإرهاب".

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن "اللقاء مع حسين تناول القضايا الإقليمية، ونحن نعتبر العلاقة مع العراق استراتيجية".

وأوضح فيدان، "كلما نال العراق الأمن والاستقرار، سينعكس ذلك إيجابياً على تركيا".

وأضاف، "نحن نعمل على تنفيذ مشروع طريق التنمية، ونسعى للمساهمة في جميع المشاريع المتعلقة بالتنمية".

وأشار فيدان إلى أهمية التنسيق الأمني بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش وحزب العمال الكوردستاني، مؤكداً "ناقشنا التنسيق لمكافحة داعش وتطرقنا إلى المسائل الخلافية الاقليمية التي يجب أن لا تؤثر على أمن البلدين".

يذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى في آب 2023، زيارة شاملة للعراق، التقى خلالها مسؤولين في بغداد وأربيل، حيث تم بحث القضايا العالقة بين البلدين، خاصة الأمنية.

وفي وقت سابق، أخبر المحلل السياسي التركي، جوك أوغلو، وكالة شفق نيوز، بأن "هناك حاجة للتنسيق الاستخباراتي بين العراق وتركيا لمواجهة حزب العمال الكوردستاني، لذلك سيزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العراق لتنسيق الجهود".

وتوقع أوغلو، أن "زيارة فيدان إلى العراق لن تقتصر على بغداد، بل قد يتجه أيضاً إلى أربيل، لأن تركيا تريد شن حرب شاملة على حزب العمال في شمال سوريا، لذلك يريد التنسيق مع بغداد أولاً ثم مع أربيل".

وخلص المحلل السياسي التركي، إلى أن "الزيارة قد تتضمن فتح ملفات عديدة إلى جانب التنسيق الاستخباراتي، منها ملف سوريا وطريق التنمية، فضلاً عن متابعة تطبيق الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في الزيارة الأخيرة لفيدان".

وكان فيدان، ضمن الوفد المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى بغداد ثم أربيل في نيسان 2024، وشهدت الزيارة توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين بغداد وأنقرة، وكان أبرزها اتفاقية المياه.