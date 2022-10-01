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حسن نصر الله يتهم العراقيين بنكران الجميل: ايران ليس لها اطماع في بلادكم

Category: سیاسة

Date: 2022-10-01T19:26:29+0000
حسن نصر الله يتهم العراقيين بنكران الجميل: ايران ليس لها اطماع في بلادكم

شفق نيوز/ وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم السبت، "التحريض" على ايران بـ"المحاولات الشيطانية، مشيرا إلى أن ايران ليس لها اي أطماع في العراق.

وقال نصر الله في كلمة متلفزة إنّ "دولة داعش سقطت، لكن داعش، كمشروع وكتنظيم وكأداة يتم استخدامها، لم ينتهِ"، لافتاً إلى أنّه "يتم استغلال أي حادث في إيران من أجل التحريض على نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف الأمين العام لحزب الله أنّ "داعش صنعته أميركا. ومن لا يزال يحميه ويسهّل تمويله وانتقال أعداد إضافية إليه هو أجهزة الاستخبارات الأميركية"، مؤكداً أنّ "الإدارات الأميركية المتعاقبة أدركت أنّ إيران قوية وعزيزة ومقتدرة. لذلك، لم تشنّ حرباً عليها، وراهنت على الداخل".

وتابع: "لطالما كانت هناك شائعات بشأن الإمام خامنئي، وكلها أكاذيب للنيل من معنويات الإيرانيين"، مشدداً على أنّ "إيران قوية وعزيزة، ويكفي أن يشاهدوا التشييع المليوني التاريخي المذهل للشهيد قاسم سليماني".

وأضاف الأمين العام لحزب الله أنّه "لا يمكن أن ينالوا من الجمهورية الإسلامية، بقائدها وشعبها"، مشيراً إلى أنّ "التحريض الدائم على إيران، وعلى أنّ شعبها عدو، هو عمل شيطاني لتمزيق الأمة".

وأوضح السيد نصر الله أنّ "الجمهورية الإسلامية لا تريد من دول المنطقة أي شيء، وليس لديها أطماع في نفط العراق"، متسائلاً: "كيف للعراقيين أن ينسوا وقفة إيران وفتح مخازن أسلحتها ومالها للدفاع عن العراق في وجه داعش".

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