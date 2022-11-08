حسن منديل يعود محافظاً لبابل ويوجه بعدم التعامل مع "علاوي" (وثيقة)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مطلع في بابل، يوم الثلاثاء، بأن المحافظ السابق المقال حسن منديل عاد مجدداً لممارسة مهامه، ووجّه بعدم التعامل مع المحافظ الذي خلفه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منديل باشر اليوم بمهامه كمحافظ لبابل، وعمم كتاباً لأقسام ديوان محافظة بابل بعدم التعامل مع المحافظ علي وعد علاوي.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية السابق مصطفى الكاظمي، قد أصدر أمراً في 28 آيار/ مايو الماضي، بإعفاء حسن منديل السرياوي، من مهام تسيير شؤون محافظة بابل، والاستمرار بمهامه كنائب للمحافظ.

كما قام الكاظمي بتكليف علي وعد علاوي حسين بمهام تسيير شؤون محافظة بابل.

وفي ثاني جلسات مجلس الوزراء الجديد برئاسة محمد شياع السوداني في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قرر المجلس إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال السابقة بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بدءا من تاريخ 8 تشرين الأول 2021.