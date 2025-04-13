تأكيداً لشفق نيوز.. حسن توران يستقيل من رئاسة الجبهة التركمانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، يوم الأحد، استقالته من منصبه.

وقال توران في بيان صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "قدمت اليوم الأحد استقالتي من رئاسة الجبهة التركمانية العراقية، متمنياً لمن يتسلم هذه المهمة من بعدي الموفقية والنجاح، و"سأكون داعماً له وسنداً وظهيراً".

وتعهد بأنه سيبقى "جندياً مدافعاً عن القضية التركمانية العادلة، وحريصاً على وحدة العراق، وملتزماً بمبادئ الجبهة التركمانية العراقية"، دون أن يوضح أسباب استقالته.

وسبق أن كشفت وكالة شفق نيوز مطلع نيسان الجاري، نقلا عن مصدر مطلع، عن عزم رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، تقديم استقالته من منصبه، مع احتمال ترشيح محمد سمعان أو عضو آخر من الجبهة لخلافته، وبين أن وفداً من الجبهة سيتوجه إلى أنقرة لمناقشة هذه المستجدات.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتولى النائب أرشد الصالحي، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، رئاسة قائمة الجبهة التركمانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بانتظار استكمال ترتيبات داخلية في الجبهة.

وتولى حسن توران في 28 آذار 2021، رئاسة الجبهة التركمانية العراقية خلفًا لأرشد الصالحي، الذي قرر التفرغ للعمل السياسي والتفاوض باسم المكون التركماني.

ولاحقًا، في 23 آيار 2022، جددت الجبهة التركمانية العراقية انتخاب حسن توران رئيسًا لها خلال مؤتمرها العام الثاني، الذي عقد في كركوك.