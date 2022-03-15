حسن العلوي يُكذّب توجيهه رسالة إلى بارزاني

شفق نيوز/ كذَّب السياسي العراقي المخضرم حسن العلوي، رسالة منسوبة إليه تزعم توجيهها إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

ونشرت بعض المواقع الالكترونية المحلية رسالة منسوبة إلى العلوي تدعي بأنه خاطب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني حول القضايا السياسية في العراق، والقصف الأخير لأربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني .

وقال العلوي في رسالة توضيحية عممها على وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "هذه الرسالة المنسوبة من حسن العلوي الى الرئيس العزيز مسعود بارزاني، وتحمل اسمي فمزورة، ولا بد للجهات الفنية من العثور على المزورين فلكل كاتب أسلوبه وأفكاره وعلاقاته".

وأضاف أنه "سينكشف المزورون باسرع وقت.ان اللعب مع الكبار مكلف .والفاعل سينكشف بسرعة".