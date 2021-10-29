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حزبان كوردستانيان فائزان بالانتخابات يقاطعان تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-29T07:27:25+0000
حزبان كوردستانيان فائزان بالانتخابات يقاطعان تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني وحراك الجيل الجديد يوم الجمعة عدم مشاركتهما في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي عقد اجتماعا مساء أمس الخميس بحضور صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للحزب وتمت مناقشة مشاركة الحزب في الحكومة العراقية الجديدة حيث تم التصويت على عدم المشاركة.

واضاف البيان ان الاتحاد الإسلامي الكوردستاني سيكتفي بالتمثيل البرلماني تحت قبة مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه الذين فازوا في انتخابات تشرين الأول الجاري.

وتابع البيان أن عمل ممثل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب سيرتكز على ضمان استحقاقات شعب كوردستان بالتعاون مع ممثلي الأحزاب الكوردستانية الفائزة بالانتخابات.

كما وأكد رئيس الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد في وقت سابق أن "حراك الجيل لن يشارك في الحكومة العراقية الجديدة، ولن يسعى للحصول على مناصب وزارية".

وكشفت النتائج الأولية عن تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتائج الانتخابات بين الأحزاب الكوردستانية، وذلك بحصوله على 33 مقعدا بعد أن كان عدد مقاعده 25 فقط في البرلمان المنحل، بينما حصل الجيل الجديد على 9 مقاعد بعد أن كان في الدورة السابقة حاصل على 3 مقاعد، فيما حصل الاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 4 مقاعد بعد أن كان لديه مقعدان في الدورة السابقة.

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