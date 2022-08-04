حزب كوردستاني: إعادة الانتخابات بالآلية السابقة ليست حلاً

شفق نيوز/ اعتبرت الحركة الاسلامية الكوردستانية، اليوم الخميس، خيار إعادة الانتخابات "ليس حلاً" لمشاكل العراق اذا ما أجريت بنفس الآلية السابقة، فيما بينت ان الخيارات والسيناريوهات الحالية لن "تحل الأزمة".

وقال المتحدث باسم الحركة سعد ملا عبد الله كَولبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "إعادة الانتخابات البرلمانية ليس حلاً لمشاكل العراق إذا تم اجراؤها بنفس الآلية السابقة خاصة وان المفوضية غير محايدة واحتمالية التزوير واردة بشكل كبير".

وأضاف كَولبي أن "انسحاب النواب الصدريين من البرلمان أربك المشهد السياسي برمته لكن الخيارات والسيناريوهات المطروحة حاليا لن تسهم في حل الازمة الراهنة والتي انعكست على العراقيين ومعيشتهم بشكلٍ مباشر".

وكان مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من القوى الشيعية السياسية باستثناء الكتلة الصدرية كشف ، اليوم الخميس، عن مضي الاطار بتسمية محمد السوداني رئيساً للحكومة الجديدة على أن يتولى الأخير التهيئة لانتخابات مبكرة، فيما خوّل هادي العامري للجلوس مع الصدر للوصول الى حلول تنهي الازمة الحالية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، أمس الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.